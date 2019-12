Le groupe de Monaco au Top 16 de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

La saison passée, l'AS Monaco s'était arrêtée au Top 16 de l'EuroCup, après un premier tour très réussi. Cette année, la Roca Team a fini troisième du groupe A et tombe donc dans un groupe composé de Kazan (1er du groupe C), Galatasaray (2e du groupe D) et Rytas Vilnius (4e du groupe B). Toutefois, Monaco, Kazan et Galatasaray ont terminé avec le même bilan (6 victoires et 4 matchs) et Vilnius s'est contenté de 4 victoires. Ce groupe G apparaît comme très ouvert. Seul les deux premiers joueront les quarts de finale.