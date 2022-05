Le lay-up magique de Campbell, la déception strasbourgeoise : souvenirs de finales européennes par Kyle Weems

EUROCUP

Alors certes, on n'est pas au niveau de Kyle Hines et ses neuf Final Four d'affilée en EuroLeague, mais tout de même... Certains joueurs ne gagnent pas un seul trophée dans une carrière alors avoir l'opportunité de disputer une troisième finale européenne d'affilée est une chance. « C'est vraiment quelque chose que je ne prends pas pour acquis », sourit Kyle Weems, l'intérieur de la Virtus Bologne. « Ça faisait longtemps [depuis Strasbourg 2016], c'est ma quatrième saison de suite en EuroCup donc je suis prêt à laisser tout ce que j'ai sur le terrain. »

Trabzonspor, Galatasaray Istanbul, Bursaspor : les trois finales continentales de Kyle Weems présentent toute la particularité de l'avoir mis aux prises avec des équipes turques. Et si elles remontent, les deux premières ont durablement marqué l'histoire du basket français. La première, en 2015, plus par le scénario que par le prestige de la compétition (l'EuroChallenge, soit la C3) : à un dixième de seconde près, suite à un rebond héroïque de Johan Passave-Ducteil, T.J. Campbell avait su offrir à Nanterre son premier titre européen dans le chaudron de Trabzon (64-63). Encore méconnu à l'époque, Kyle Weems avait profité de cette campagne réussie pour prendre l'ascenseur vers Strasbourg. Cette saison là, via des grosses victoires en EuroLeague (contre le Fenerbahçe Istanbul et le Real Madrid notamment) puis l'épopée en EuroCup, la SIG a fait vibrer le Rhénus comme jamais, se présentant en outsider déterminé lors de la finale contre le Galatasaray Istanbul. Mais la courte victoire de l'aller (66-62) n'aura pas suffi pour permettre aux Alsaciens de résister à l'ambiance démentielle de l'Abdi Ipekçi Arena au retour (67-78). Toujours une blessure pour Kyle Weems, qui n'avait pas spécialement brillé lors de la série finale (8 points à 40% et 5,5 rebonds), alors qu'il avait passé 35 unités à Nijni Novgorod afin de qualifier la SIG en demi-finale quelques semaines auparavant. À l'aube de se voir attribuer une seconde chance en EuroCup, le natif du Kansas s'est brièvement plongé dans ses souvenirs de finale lors du dernier point presse de la Virtus.

« La première finale avec Nanterre était spectaculaire. Même aujourd'hui, je repense parfois encore à cette action de T.J. Campbell, son lay-up renversé au buzzer. C'était tout simplement incroyable, un moment extrêmement spécial... Et évidemment, la suivante, l'année d'après, avec Strasbourg, m'a brisé le cœur. Avec nos quatre points d'avance, on pensait que l'on avait une belle carte à jouer en allant disputer le match retour à Galatasaray. Mais nous avons commis trop d'erreurs. C'était une vraie déception, je ne l'ai pas oublié. Demain, j'ai l'occasion de me racheter, dans un sens. Bursaspor est une équipe talentueuse, très bien coachée, avec des joueurs qui n'ont pas peur des grands moments. Je pense que ça va être un bon match. La concentration et la défense seront les clefs : ce n'est que mon avis mais si on est bien défensivement, nous sommes l'une des meilleures équipes en Europe, surtout depuis les arrivées de Daniel Hackett et Toko Shengelia. Donc demain, j'espère que ça fera 2-1 à mon compteur personnel ! »



