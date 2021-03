Le match retour de Monaco - Buducnost Podgorica se jouera à Ljubljana

EUROCUP

Crédit photo : Partizan Dragana Stjepanovic

Après avoir accueilli les matches à domicile du Partizan Belgrade contre les Metropolitans 92 (photo ci-dessus), l'Arena Stožice de Ljubljana va être hôte d'une rencontre du Buducnost Podgorica. En effet, le match retour du quart de finale de l'EuroCup entre le club monténégrin et l'AS Monaco sera jouée le vendredi 26 mars dans la salle où l'équipe de France masculine a été championne en septembre 2013.

En effet, tout déplacement hors de l'Union européenne est très limitée et surtout revenir en France revient à devoir rester isolé pour une durée de sept jours. La Slovénie faisant partie de l'UE, au contraire du Monténégro, elle pourra revenir en Principauté via l'aéroport de Nice et jouer une éventuelle belle cinq jours plus tard à domicile.