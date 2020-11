Le match retour entre Bourg et Venise officiellement reporté

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Onze cas positifs, c’est de plein fouet que l’effectif de Venise est touché par le virus de la COVID-19. Les Italiens, qui devaient se déplacer sur le parquet de la JL Bourg ce mardi, ont demandé le report de la rencontre. L’équipe entrainée par Walter De Raffaele, qui reste sur deux défaites lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues, sera dans l’incapacité de présenter huit joueurs sur la feuille de marque à Ekinox. Alors que le match aller a déjà été reporté et n'a pas encore été joué à cause de trop nombreux cas de COVID-19 du côté Bressan, cette fois le match retour est reporté à cause des cas positifs du côté Venitien.

Pour le moment dans ce Groupe A, la JL Bourg se classe deuxième avec un bilan de trois victoires et une défaite, tandis que les Italiens, eux, sont cinquièmes avec deux victoires pour trois défaites. La prochaine rencontre prévue pour la JL Bourg se tiendra le jeudi 19 novembre à 20h45 avec la réception des Russes de l’Unics Kazan - si le match n’est pas annulé d’ici là.

Cliquez ici pour lire le communiqué officiel de l'EuroCup