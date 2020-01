Le Partizan Belgrade veut faire revenir Joffrey Lauvergne

EUROCUP

Mis de côté sur les deux derniers matchs d'EuroLeague par son coach Zeljko Obradovic, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans) éveille l'intérêt de l'un de ses anciens clubs. Le président du Partizan Belgrade Ostoja Mijailovic a indiqué au média Kurir qu'il aimerait le faire revenir.

L'Auvergnat avait rejoint le club serbe en cours de saison 2012/13. Là-bas, il s'était imposé comme une valeur montante du Vieux Continent dans un groupe très jeune notamment composé de deux autres jeunes joueurs français, Léo Westermann et Boris Dallo.

Revenu en Europe à l'été 2018 après avoir joué au sein de quatre franchises NBA (Denver, Oklahoma City, Chicago puis San Antonio) en trois saisons et demi, Joffrey Lauvergne avait rejoint un des candidats au titre de l'EuroLeague. Mais sa saison 2018/19 a été écourtée par une blessure et son retour à la compétition courant octobre au sein d'une équipe en difficulté (6 victoires et 11 défaites sur la scène européenne) est pour le moment compliqué. De son côté, après des années de galères financières, le Partizan Belgrade retrouve des couleurs et vient de réaliser une très belle première phase en EuroCup.