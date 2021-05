Le Prince Albert II : "La capacité de la salle Gaston-Médecin pose un petit problème pour l'EuroLeague"

Vendredi soir, l'AS Monaco a remporté l'EuroCup en s'imposant à Kazan 86 à 83 lors du match retour de la finale, après avoir remporté le match aller trois jours plus tôt. Un match que n'a pas manqué le prince de Monaco, Albert II. "Quel suspense et quelle émotion ! C’était extraordinaire", a-t-il commenté dans Nice-Matin.



Après avoir célébrer ses héros, la principauté va maintenant suivre la suite du feuilleton. En vue de vivre une saison 2020-2021 en EuroLeague, le club et le gouvernement doivent trouver une solution pour leurs matches à domicile. En effet, la salle Gaston-Médecin compte 3 000 places, ce qui n'est pas suffisant pour évoluer en EuroLeague (5 000 places pour une licence temporaire).

"C’est la grande question, avoue Albert II dans Nice-Matin. On sait, après avoir rencontré un représentant de l’EuroLeague, que la capacité de la salle Gaston-Médecin pose un petit problème. On pourrait toujours envisager une dérogation mais on a bien compris que l’EuroLeague ne veut pas trop faire d’exception pour que d’autres en demandent à leur tour. Ils ne veulent pas créer trop de précédents et que ça devienne incontrôlable, donc je ne sais pas. La question avait déjà été posée il y a quelques années quand on imaginait qu’avec ses résultats on allait devoir changer de dimension. On peut toujours rajouter quelques places dans la salle Gaston-Médecin mais pas énormément. Ou alors de voir si les matchs peuvent se jouer en dehors de la Principauté, c’est théoriquement possible. Est-ce que c’est souhaitable à long terme ? Je ne pense pas."