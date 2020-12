Le Top 16 de l’EuroCup, une nouvelle étape dans l’ascension de la JL Bourg : Vucevic se dit "fier"

Deux matchs, deux victoires. Malgré les nombreux absents, Venise a trouvé les ressources pour embêter la JL Bourg dans le deuxième match en 24 heures jeudi soir en EuroCup. Mais au point de faire tomber les Bressans, vainqueurs 86 à 76. Avec ce cinquième succès en sept rencontres de premier tour d'Europe, ils ont d'ores et déjà assuré leur qualification pour le tour suivant, alors qu'ils disputent la première Coupe d'Europe de leur histoire.

"Je suis très heureux d'avoir gagné ce match. C'était un match très difficile. Je m'y attendais. Avec cette victoire, nous sommes au tour suivant. Je suis très heureux pour mes joueurs car ils ont travaillé très dur sur le terrain. Je suis très fier du club, c'est notre première saison dans une compétition européenne et nous nous qualifions au deuxième tour alors qu'il reste encore trois matchs à disputer (en phase de poule). Je suis vraiment heureux pour tout le monde.

Avant le match, nous savions que ça allait être très dur. Venise a beaucoup d'excellents joueurs. Ils ont beaucoup de fierté et après le match d'hier (mercredi), je m'attendais à une réaction. Et ils l'ont fait. Ce fut un match très difficile pendant 40 minutes. Et dans le final, nous avons montré une très grande qualité (de jeu). Ils sont revenus à une possession mais nous avons eu une bonne réaction. Encore une fois, je suis très content."