Les affiches des quarts de finale de l'EuroCup : Une potentielle demi-finale Monaco - Metropolitans 92

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Le Top 16 de l'EuroCup s'est terminé ce mercredi avec de nombreux matches décisifs pour la qualification en quart de finale. Outre les Metropolitans 92, qui se sont qualifiés et ont même terminé premiers du groupe F en gagnant chez le Partizan Belgrade 75 à 70, Gran Canaria et le Lokomotiv Kuban Krasnodar ont signé une victoire décisive pour atteindre le Top 8 de la compétition.

Huge night for @lokobasket, @GranCanariaCB and @Metropolitans92 as they qualified for Quarterfinals after winning in Round 6 of the Top 16!#RoadToGreatness pic.twitter.com/VTZvpsahCB — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) March 10, 2021

Ayant terminé premiers des groupes E et F, l'AS Monaco et les Metropolitans 92 auront l'avantage du terrain en quart de finale contre le Buducnost Podgorica (deuxième du groupe G) et Gran Canaria (deuxième du groupe H). En cas de victoire, ce qui sera loin d'être évident face à de bonnes équipes, les deux formations de Jeep ELITE se retrouveraient en demi-finale. Et le vainqueur de cette demi-finale jouerait l'EuroLeague la saison prochaine puisque les deux finalistes de l'EuroCup sont qualifiés* pour la prochaine saison de la grande compétition européenne !

La Virtus Bologne, grande favorite

L'autre partie du tableau apparaît plus fournie avec d'un côté le grand favori de la compétition, la Virtus Bologne (premier du groupe G), qui sera opposée à la Joventut Badalone (deuxième du groupe E), et de l'autre un duel entre les richissimes clubs russes, l'UNICS Kazan (premier du groupe H) et le Lokomotiv Kuban Krasnodar (deuxième du groupe F).

Les matches aller de ces quarts de finale (à Levallois et Monaco pour les affiches concernant les clubs du championnat de France) se dérouleront le mardi 23 mars. Les matches retours (à Gran Canaria et Podgorica) le vendredi 26 mars. En cas d'égalité, une belle sera jouée chez l'équipe ayant l'avantage du terrain le mercredi 31 mars.

*Si Valence, dernier vainqueur de l'EuroCup (en 2019), ne participe pas aux playoffs. A six journées de la fin de la saison régulière, l'équipe de Louis Labeyrie compte 2 victoires de retard sur le deuxième. Il leur faudrait réaliser un 5/6 pour se qualifier, ce qui reste mathématiquement faisable, surtout avec 4 matches à domicile et un déplacement à Khimki, la lanterne rouge.