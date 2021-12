Les Metropolitans 92 chutent lourdement à Badalone

EUROCUP

Crédit photo : Club Joventut Badalona

Leaders de Betclic ELITE, les Metropolitans 92 commencent à tirer la langue en ce riche mois de décembre. Privés de Jordan McRae (pas encore remplacé par Tony Crocker) et de Tomer Ginat, les joueurs de Boulogne-Levallois ne sont pas parvenus à inquiéter la Joventut Badalone ce mardi soir. Les Alto-Séquanais se sont inclinés 86-63 en Catalogne. Trop permissifs en première mi-temps (49 points encaissés), ils ont viré à -18 à la pause et n'ont pas pu revenir ensuite, avec un faible 2/16 à 3-points notamment. En face, Pau Ribas (17 points à 7/9 et 6 passes décisives poue 21 d'évaluation en 19 minutes), Ante Tomic (8 points, 8 rebonds et 4 passe décisives pour 18 d'évaluation en 18 minutes) et Vladimír Brodziansky (13 points à 5/7 et 6 rebonds pour 20 d'évaluation en 21 minutes) ont été très productifs.

"Le deuxième quart-temps, nous sommes descendus trop bas, a commenté le coach vaincu Vincent Collet. Nous les avons laissé s'éloigner. Après c'était trop difficile. Nous avons essayé mais nous n'étions pas non plus assez bons pour marquer. Nous avions besoin de marquer quelques tirs pour revenir mais nous n'avons pas pu le faire. Chaque fois que nous avions une chance de revenir et d'être à -12 ou -10, nous n'y sommes pas parvenus. C'était trop pour nous. Ils étaient bien meilleurs que nous aujourd'hui. Bravo à la Joventut. Ils ont fait un excellent match. On les a probablement un peu aidé car nous n'étions pas assez durs, surtout en première mi-temps. Notre défense n'était pas assez bonne dans le deuxième quart-temps. Ils avaient une très bonne avace à la mi-temps. Après cela, c'était difficile de revenir, surtout dans une soirée comme cela quand on ne parvient pas à mettre un tir extérieur. On a eu des tirs ouverts mais malheureusement on a fini à 2/16 à 3-points. Cela nous a empêché de nous rapprocher en deuxième mi-temps."

Au classement du groupe A de l'EuroCup, les Metropolitans 92 sont désormais septièmes avec 3 victoire en 7 rencontres.

