Les Metropolitans 92 craquent en fin de rencontre à Trente

EUROCUP

Crédit photo : Trento EuroCup

Après leur défaite à Roanne en Jeep ELITE, les Metropolitans 92 ne sont pas parvenus à retrouver la victoire. Cette fois, ils ont perdu 67-57 en EuroCup à Trente, face à une équipe qu'ils avaient battu après prolongation la semaine passée.

Face à la rugueuse défense italienne, les joueurs de Jurij Zdovic ont cumulé les balles perdues (25 !) et se sont réfugiés derrière la ligne à 3-points, sans grand succès (10/27). Ils ont pris un premier écart dans le deuxième quart-temps mais ont grignotté leur retard pour égaliser et même passer devant (49-51) en début de quatrième quart-temps après deux tirs primés réussis d'Anthony Brown et Bastien Pinault. Seulement derrière ils n'ont marqué que 6 points en 8 minutes et signent donc leur première défaite au Top 16 de la compétition, laissant au passage le point-average particulier au profit des vainqueurs du soir.

Toutefois, ces derniers n'ont gagné que 2 rencontres en 4 matches et restent derrière les Metropolitans 92 (3 victoires et 1 défaite) toujours leaders de ce groupe F.