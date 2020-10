Les Metropolitans 92 débloquent leur compteur en EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Harry Langer

Après deux défaites en deux journées, à Malaga puis contre le Buducnost Podgorica, les Metropolitans 92 ont ouvert leur compteur de victoire cette saison en EuroCup. Les Franciliens se sont imposés 86 à 80 chez les Allemands d'Ulm ce mercredi soir.

Deux tirs de Bastien Pinault et Tomer Ginat ont permis aux joueurs de Sacha Giffa (qui remplace Jure Zdovc durant son absence) de prendre les devants à 6 minutes de la fin (66-71) et de rester devant. Un 3-points d'Anthony Brown à 1 minute de la fin a été décisif pour repousser les locaux à -5, surtout quand l'ailier américain en a mis un autre à 28 secondes de la fin pour passer à +7 (77-84). Outre l'ancien Limougeaud, auteur de 18 points à 4/4 derrière l'arc, l'intérieur égyptien Assem Marei a été très bon (15 points à 6/7, 13 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d'évaluation en moins de 20 minutes).

Grâce à ce succès, les Metropolitans 92 restent bien placés dans la course au Top 16.