Les Metropolitans 92 défaits chez le Lokomotiv Kuban Krasnodar

EUROCUP

Crédit photo : Fedor Aebor Lokomotiv

Pour la troisième journée de l'EuroCup, les Metropolitans 92 ont été battus 99 à 85 par le Lokomotiv Kuban à Krasnodar ce mercredi. En difficulté pour stopper l'attaque adverse, auteure de 27 passes décisives, et notamment son intérieur Johnathan Motley (30 points à 13/18 aux tirs, 11 rebonds et 3 passes décisives pour 38 d'évaluation) et le shooteur Errick McCollum (18 points à 7/15), les joueurs de Vincent Collet ont fait la course derrière au score. Pourtant, l'ancien meneur du club local Will Cummings (24 points à 8/15, 7 rebonds, 9 passes décisives, 0 balle perdue et 3 fautes provoquées pour 34 d'évaluation en 33 minutes) et le pivot Vince Hunter (21 points à 9/15, 12 rebonds et 3 passes décisives pour 32 d'évaluation en 29 minutes) se sont démenés. Mais cela n'a pas suffit malgré plusieurs retours au score.

"On a été un peu mieux en seconde période, a commenté Vincent Collet. On est revenu à -7, -5 et on a raté un tir ouvert à 3-points qui aurait pu nous faire revenir plus près. Mais le plus souvent on a été dominé et la victoire du Lokomotiv est logique. On peut juste les féliciter et il faut monter en puissance, défendre plus fort pour être meilleur dans cette compétition. On a manqué d'intensité par rapport à eux et on en a souffert tout le match. C'était mieux en seconde mi-temps, mais toujours pas assez pour changer le cours du match. Nous avons eu des opportunités à notre retour, mais nous n'avons pas pu faire le pas supplémentaire pour le changer complètement."

Leader de Betclic ELITE, les Metropolitans 92 enchaînent avec un déplacement à Châlons-en-Champagne dè ce vendredi. Il leur faudra progresser pour être plus compétitif en EuroCup, compétition dans laquelle ils ont perdu deux fois en trois matches.

