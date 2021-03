Les Metropolitans 92 échouent à 2 points de Gran Canaria et sortent de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Metropolitans Olivier DAlmeida

La saison d'EuroCup des Metropolitans 92 est terminée. Les joueurs de Jurij Zdovc se sont inclinés 66-64 lors du match retour à Gran Canaria, ne parvenant pas à égaliser après leur défaite du match aller mardi (74-84). Les Franciliens se sont pourtant battus mais ont fait preuve de maladresse (3/15 à 3-points, 8 passes décisives pour 16 balles perdues), à l'image d'Archie Goodwin qui a laissé échapper la balle sur la dernière contre-attaque, alors qu'il y avait un 2 contre à 1 jouer pour aller chercher la prolongation.

Bien partis dans la rencontre (18-21 après un quart-temps), les visiteurs ont peu à peu perdu la main sur la rencontre dans un duel physique, où la présence sous les panneaux de Matt Costelo a fait du mal aux Altoséquanais. Trop statiques, trop dépendants des exploits individuels, les Metropolitans 92 n'ont marqué que 11 points dans le troisième quart-temps. Ils se sont démenés pour rester dans la partie, à l'image de Lahaou Konaté qui, dans l'engagement, a percuté son coéquipier David Michineau (6 points à 3/8 aux tirs et 2 passes décisives en 29 minutes) au genou, ce dernier devant quitter ses partenaires à 5 minutes de la fin.

A.J. Slaughter prend le match à son compte

Et si Andrew Albicy (7 points à 2/5 aux tirs, 5 passes décisives, 3 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 22 minutes) a donné 7 points d'avance aux locaux (64-57) à 1 minute et 37 secondes de la fin, Anthony Brown (19 points à 8/13, 5 rebonds, 3 passes décisives, 0 balle perdue et 5 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 31 minutes) a ramené les siens à -2 36 secondes plus tard après un panier à 3-points sur drive & kick. Mais A.J. Slaughter (16 points à 7/13 aux tirs et 4 passes décisives en 23 minutes) lui a répondu (66-62) dans un numéro de soliste dont il a le secret. Malgré un dernier stop et la balle de l'égalisation à 5 secondes de la fin, Archie Goodwin (8 points à 3/5 et 2 passes décisives en 16 minutes) a glissé et manqué l'occasion d'arracher la prolongation.

Dommage, les Metropolitans 92 avaient l'occasion d'arracher une belle qu'ils auraient joué à domicile mercredi. Leur saison d'EuroCup n'en restera pas moins réussie. Ils vont pouvoir désormais se concentrer sur la Jeep ELITE, en espérant ne pas avoir perdu leur maître à jouer David Michineau pour un moment.

En demi-finale de la compétition, Gran Canaria affrontera le vainqueur de la belle opposant l'AS Monaco au Buducnost Podgorica.

