Les Metropolitans 92 enchaînent contre le Partizan Belgrade

EUROCUP

Crédit photo : Olivier D'Almeida

Après sa belle victoire chez le Lokomotiv Kuban Krasnodar, les Metropolitans 92 ont enchaîné avec un succès face au Partizan Belgrade (79-62) pour la deuxième journée du Top 16 de l'EuroCup.

L'équipe de Jurij Zdovc a maîtrisé son sujet de A à Z, faisant la course en tête grâce à une grosse défense (34% de réussite aux tirs) et un collectif en place (23 passes décisives). Face à une formation très américanisée, les internationaux français David Michineau (16 points à 7/10 aux tirs et 4 passes décisives en 25 minutes) et Maxime Roos (13 points à 5/11, 8 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 5 contres pour 22 d'évaluation en 29 minutes) ont brillé, tout comme Miralem Halilovic (15 points à 7/11, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 20 d'évaluation en 21 minutes).

Avec ce deuxième succès, les Metropolitans 92 prennent la tête du groupe F.