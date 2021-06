Les Metropolitans 92 et la JL Bourg parmi les 20 équipes d'EuroCup en 2021-2022

EUROCUP

Si les quatre équipes du championnat de France présentes en EuroCup en 2020-2021 ont atteint le Top 16, que deux d'entre elles ont joué les quarts de finale et que l'AS Monaco l'a remporté, il n'y aura que deux représentants de la Jeep ELITE en EuroCup en 2021-2022. L'organisation a annoncé la liste 20 équipes engagées dans la compétition la saison prochaine.

On trouve 16 des clubs de la saison qui vient de s'écouler. Ils viennent de 13 pays différents. Pour la France, il s'agit comme prévu de la JL Bourg et des Metropolitans 92, qui ont fini respectivement cinquième et sixième de la saison régulière. Si la JDA Dijon (premier) a envisagé rejoindre la compétition, elle n'y figure pas. On devrait ainsi continuer à la retrouver en Ligue des Champions (BCL), comme la SIG Strasbourg (troisième) et potentiellement Le Mans (septième), sans doute au tour préliminaire.

La saison d'EuroCup est censée se dérouler en deux phases : un premier tour de 18 matches par équipe (10 équipes par poule) puis une phase finale.