Les Metropolitans 92 n'ont fait qu'une bouchée de Hambourg

Crédit photo : Lilian Bordron

Trois jours après leur victoire contre l'ASVEL en Betclic ELITE, les Metropolitans 92 ont repris la saison d'EuroCup par une large victoire face aux Allemands d'Hambourg (85-62), pour la 14e journée de la compétition.

Privés de David Michineau et Keith Hornsby mais avec Miralem Halilovic et Tony Crocker - pour sa dernière au club -, les Metropolitans 92 ont fait la course en tête. Dominants phyiquement, en place défensivement, ils ont réalisé 13 interceptions et provoqué 20 balles perdues de la part de l'adversaire pour enchaîner les paniers sur jeu rapide. Si bien qu'à la mi-temps, ils avaient déjà marqué 53 points. Par la suite, l'équipe de Vincent Collet, bien que dominatrices au rebond (41 prises à 29), a logiquement baissé le pied même si l'évaluation collective finale est démonstratrice de la différence du soir entre les deux équipes (112 à 43). Le technicien normand a pu continuer à responsabiliser l'espoir Assemian Moulare (8 points à 3/5 aux tirs, 2 passes décisives, 3 balles perdues et 2 contres en 18 minutes), qui n'a pas eu froid aux yeux avec notamment un contre en haute altitude suivi d'une audacieuse tentative de dunk. Autrement, le poste 4 Tomer Ginat a été très propre (12 points à 5/7 aux tirs et 10 rebonds pour 25 d'évaluation en moins de 21 minutes).

Au classement, les Metropolitans, qui compte 9 victoires en 14 matches (sur 18 de poule), ont fait un grand pas vers l'assurance de terminer dans le top 4 du groupe A, ce qui est synonyme d'avantage du terrain en huitièmes de finale des playoffs.

