Les Metropolitans 92 parmi les 12 premiers clubs titulaires d'une licence de 3 ans en EuroCup ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que l'EuroCup va modifier son format, avec deux poules de 10 équipes, 16 clubs devraient devenir titulaires de licence de trois ans pour évoluer dans la compétition. Parmi eux, on devrait retrouver les Metropolitans 92.

Selon Jordi Valle Simo, la formation des Hauts-de-Seine serait l'une des titulaires d'une licence, aux côtés de trois équipes espagnoles (Valence, Badalone et Malaga), trois italiennes (Virtus Bologne, Trente et Venise), une Russe (Lokomotiv Kuban Krasnodar), une Allemande (Ulm), une Grecque (Patras), une Serbe (Partizan Belgrade) et une slovéno-croate (Olimpija Cedevita). Quatre autres devraient les rejoindre, en plus de quatre clubs choisis pour une saison grâce à leurs performances sur leurs championnats nationaux.

La JDA Dijon et la JL Bourg souhaitent disputer l'EuroCup la saison prochaine.