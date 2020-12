Les Metropolitans 92 qualifiés pour le Top 16 suite à la victoire de Podgorica à Ulm

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Avant leurs deux matchs d'EuroCup au Monténégro, ce mercredi soir chez le KK Mornar Bar puis vendredi chez le Buducnost Podgorica, les Metropolitans 92 sont déja qualifiés pour le Top 16 de l'EuroCup.

En effet, mardi soir Podgorica s'est imposé à Ulm. Avec 3 victoires en 9 matchs, la formation allemande ne pourra pas revenir à hauteur des Franciliens. Avec Brescia également distancé (2 victoires et 6 défaites), l'équipe de Jure Zdovc est sûre de laisser deux équipes derrière elle à la fin du premier tour. L'objectif désormais sera de finir le plus haut possible afin de bénéficier du meilleur tirage sur le Top 16.

Les quatres équipes françaises (Bourg, Metropolitans 92, Nanterre et Monaco) engagées en EuroCup devraient toutes atteindre le Top 16 cette saison.