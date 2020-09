Les Metropolitans 92 ratent leur entrée à Malaga

EUROCUP

Crédit photo : Unicaja M Pozo

En déplacement à Malaga pour la première journée de la phase de groupe de l'EuroCup, les Metropolitans 92 se sont inclinés 96 à 88. Déjà largement distancés après un quart-temps (30-18), les Franciliens ont fait la course derrière au score.

"Ils en voulaient plus que nous", a reconnu l'entraîneur Jure Zdovc, dont l'équipe a terminé avec seulement 14 passes décisives, ce qui représente bien peu quand on finit à 88 points marqués. "On aurait pu perdre de 30 points facilement", a reconnu le technicien slovène.

Côté andalou, la marque a été bien répartie, avec notamment 13 points à 6/12 aux tirs de l'ailier français Axel Bouteille (en 23 minutes).

