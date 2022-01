Les Metropolitans 92 retrouvent la victoire avec un large succès contre le TT Ankara

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir perdu ses trois premiers matches de l'année 2022, les Metropolitans 92 ont battu le TT Ankara 99 à 82 pour la 10e journée de l'EuroCup. Fort d'une grosse adresse à 3-points (16/28) et porté par un excellent Will Cummings (26 point à 9/14 aux tirs, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 32 d'évaluation en 27 minutes), le groupe de Vincent Collet a repris le point-average contre son adversaire du jour, après la défaite 73-65 à l'aller, tout en équilibrant son bilan (5 victoires et 5 défaites).

C'est dans le deuxième quart-temps que les locaux se sont envolés, pour compter 13 points d'avance à la mi-temps (52-39). Après la pause, l'écart est resté sensiblement le même, les huit Metropolitans 92 aptes (Lahaou Konaté et Miralem Halilovic n'ont pas joué) ayant tous répondu présent, avec six joueurs à 11 points au moins. En fin de match, l'enjeu ne concernait ainsi plus que le point-average.

Metropolitans 92 - Strasbourg samedi soir

Les Metropolitans 92 restent ainsi placés au milieu du groupe A, dans l'optique des playoffs de l'EuroCup. Ils devront faire preuve de plus de constance sur la saison régulière afin de remonter au classement et bénéficier de l'avantage du terrain en huitièmes de finale. Mais avant la prochaine rencontre européenne, il faudra retrouver le succès en Betclic ELITE avec la réception de la SIG Strasbourg samedi soir pour la 17e journée de championnat.