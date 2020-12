Les Metropolitans 92 s'imposent chez le Buducnost Podgorica

EUROCUP

Crédit photo : Buducnost Podgorica

Dans un match très important pour la deuxième place du groupe B, les Metropolitans 92 se sont imposés 73 à 71 chez le Buducnost Podgorica en match en retard de la 7e journée de l'EuroCup. S'ils n'ont pas repris le point-average, ils comptent une victoire d'avance sur leurs adversaires du soir alors qu'ils ne leur restent qu'à recevoir le dernier du groupe, Brescia, dans ce premier tour.

Contrairement à mardi, les joueurs de Jurij Zdovc sont très bien rentrés dans la partie et menaient 29 à 17 après un quart-temps. Cependant, les locaux sont vite revenus et le reste de la partie a été très serré. Mais les Franciliens sont restés devant quasiment tout le long et Anthony Brown a planté le 3-points décisif à 12 secondes de la fin.

Peu efficace mercredi chez le KK Mornar Bar, la défense des Metropolitans 92 a été nettement plus efficace ce vendredi, en laissant Justin Cobbs (15 points à 4/9 aux tirs et 0 passe décisive en 30 minutes) à 1/15 à 3-points.