Les Metropolitans 92 s'imposent et s'assurent un huitième à domicile

EUROCUP

Crédit photo : Eurocup

Deux jours après l'élimination face à la SIG Strasbourg en Coupe de France, les Metropolitans 92 retrouvaient l'Eurocup. En déplacement en Andorre, les hommes Vincent Collet ont renoué avec le succés en s'imposant 74-83.

Troisième du groupe A, les Franciliens n'ont pas tremblé. Si le premier quart était accroché, les Franciliens se sont peu à peu détachés dans le second quart et on compté jusqu'à dix points d'avance grâce à un Jordan McRae des grands soir et un Lahaou Konaté epoustouflant avant de se faire rattraper à la mi-temps (35-40). Après la pause, Boulogne-Levallois a continué d'accroitre son avance et a même mené de 13 points mais les Andorrans sont, une nouvelle fois, revenus dans le match petit à petit et n'étaient plus qu'à un seul petit point (61-62) à 8 minutes du terme. Finalement, les Mets ont su maitriser leur fin de match et on collé un 12-3 dans la foulée pour s'assurer la victoire (74-83).

Lahaou Konaté a fini la rencontre avec 19 points et 6 rebonds pour une évaluation totale de 25, Jordan McRae, lui, a inscrit 18 points alors que Will Cummings a terminé la rencontre à 16 points. Les Metropolitans concluront leur phase de poules par la réception des Lituaniens de Lietkabelis (5eme) la semaine prochaine. Leur place n'est pas encore fixée, ils peuvent encore terminer entre la deuxième et la quatrième place de la poule et joueront donc à domicile leur huitième de finale en un match sec le 19 ou le 20 avril.

