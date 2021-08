Les Metropolitans 92 veulent compléter leur effectif avec Jordan McRae

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo :

A la recherche d'un poste 2-3 pour compléter son effectif, les Metropolitans 92 sont sur les rangs de Jordan McRae (1,96 m, 30 ans) selon Dylan De Abreu de BasketActu. Proposée au club francilien la semaine passée, le natif de Savannah (Géorgie) a séduit le staff au point que les négociations avancent favorablement.

Star de l'université du Tennessee lors des deux dernières saisons de son cursus NCAA, au point d'être élu dans le meilleur cinq de la conférence SEC en 2012-2013 et 2013-2014, il a été retenu à la 58e position de la Draft 2014 par San Antonio. C'est finalement à Melbourne qu'il a démarré sa carrière professionnelle avant de revenir s'installer en NBA via une bonne saison en G-League (All-Star). Champion avec Cleveland en 2016, il a ensuite cumulé les expériences dans la grande ligue avec notamment un passage (29 rencontres) très réussi du côté de Washington D.C. en 2019-2020 (12,8 points à 42% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 2,8 passes décisives en moins de 23 minutes). Retoutable attaquant, il a notamment passé 35 points à la défense des Blazers.

A Boulogne-Levallois, McRae découvrirait le championnat de France et l'EuroCup. Mais pas le basketball européen puisqu'il est passé par Baskonia en 2017, le temps de quatre petits matches dont trois en EuroLeague. Son apport compléterait le futur groupe de Vincent Collet qui s'annonce très compétitif sur le papier.

L'effectif provisoire des Metropolitans 92 :

Poste 1 : Will Cummings

1/2 : David Michineau

2 : Keith Hornsby

2/3 : Jordan McRae et Lahaou Konaté

3/4 : Bandja Sy

4 : Tomer Ginat

4/5 : Steeve Ho You Fat

5/4 : Vince Hunter et Miralem Halilovic