Les Metropolitans avec Tony Crocker une dernière fois ce mercredi, contre Hambourg

EUROCUP

Crédit photo : Lilian Bordron

Blessé au genou, l'arrière/ailier américain Jordan McRae (1,91 m, 30 ans) était à l'infirmerie depuis trois mois. Dans la foulée de sa pige à Strasbourg, Tony Crocker (1,98 m, 35 ans) avait signé en tant que remplaçant médical de McRae chez les Metropolitans 92.

Ce dimanche lors de la victoire des Metropolitans 92 contre l'ASVEL (83-81), Jordan McRae a signé son retour à la compétition après trois mois d'arrêt. Comme Tony Crocker est le pigiste médical de l'ancien joueur NBA, les deux joueurs ne peuvent pas être alignés ensemble dans un match de Betclic ELITE. Cependant, en EuroCup ce principe n'existe pas donc Jordan McRae et Tony Crocker joueront ensemble ce mercredi à domicile contre Hambourg. Ce sera la dernière partie du vétéran avec l'équipe de Vincent Collet. C'est une aubaine pour Boulogne-Levallois qui disposera ainsi de 9 éléments et non plus huit, puisque David Michineau (1,88 m, 27 ans) et Miralem Halilović (2,08 m, 30 ans) sont blessés.