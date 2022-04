Les Metropolitans face au premier grand défi de leur saison à Valence

Après avoir nettement dominé Venise en huitièmes de finale, les Metropolitans 92 s'attaquent à un énorme client en quarts de finale de l'EuroCup. Valence se dresse devant l'équipe de Vincent Collet ce mercredi. Le challenge s'annonce compliqué face au quatrième de Liga Endesa (20 victoires et 10 défaites) qui dispose de joueurs de renom (Prepelic, Hermansson, Labeyrie, Van Rossom, Tobbey, Dubljević, Claver, Rivero...) et surtout d'un collectif capable de réaliser 31 passes décisives sur un match. Qui plus est à domicile, les joueurs de Joan Peñarroya sont favoris avec leur effectif XXL.

"On a moins de joueurs qu'eux, rappelait Vincent Collet après la victoire contre Venise mercredi dernier. Il faut que tout le monde contribue. Mais tout le monde ne contribue pas de la même façon entre (Vince) Hunter ou (Will) Cummings et un remplaçant, ce n'est pas la même chose. Mais par contre les remplaçants sont fondamentaux. Dans ce type de match, il faut qu'on soit capable d'avoir de la constance. Et après il faudra qu'on soit en plus bons. Valence c'est à mes yeux l'un des deux favoris de la compétition. On sait qu'il faut de toute façon faire un exploit. C'est clair mais c'est excitant. Ca ne coûte rien d'essayer. On s'est donné ce plaisir de pouvoir le faire. Maintenant le plus dur est à faire."