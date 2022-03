Les Metropolitans n'ont pas vu le jour chez le Partizan Belgrade

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Après cinq victoires de suite en EuroCup, les Metropolitans 92 se sont inclinés 87-72 sur le parquet du Partizan Belgrade. Les joueurs de Vincent Collet ont été complètement débordés lors des deuxième et troisième quart-temps, face à l'intensité adverse, portée par l'ambiance du Pionir.

Les locaux ont capté 16 rebonds offensifs, donnant lieu à de nombreuses secondes chances. Le jeune Balša Koprivica (2,16 m, 21 ans) s'est particulièrement illustré à ce sujet avec 7 rebonds offensifs en 21 minutes, pour finir en double-double (14 points à 7/10 aux tirs, 13 rebonds et 3 contres pour 25 d'évaluation en 21 minutes). Faisant feu de toute part, l'équipe de Zeljko Obradovic a compté jusqu'à 27 points d'avance (83-56) à 3 minutes de la fin, avant que les Franciliens, relâchés, ne réduisent l'écart avec un 16 à 4 pour terminer la rencontre.

Au classement, les Metropolitans (9 victoires et 6 défaites) laissent ainsi la deuxième place du groupe A au Partizan Belgrade (10 victoires et 5 défaites), derrière la Joventut Badalone (12 victoires et 3 défaites), leur prochain adversaire.

