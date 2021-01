Les Metropolitans s'offrent un succès retentissant à Kuban en ouverture du Top 16

EUROCUP

Crédit photo : Eurocup

C'est un grand coup qu'a réalisé Boulogne ce mardi soir. Six ans après leur dernière apparition à ce niveau, les Metropolitans ont effectué un retour gagnant au Top 16 de l'Eurocup en allant s'imposer en Russie, face au Lokomotiv Kuban (83-79). La tâche n'était pourtant pas aisée chez les vainqueurs de l'édition 2013, encore parmi les prétendants à la victoire finale et seulement défaits à deux reprises cette saison en C2 (face à la Virtus Bologne, invaincue). Pourtant privés de Tomer Ginat et Brandon Brown, les hommes de Jure Zdovc s'ouvrent déjà les portes d'une qualification future en quarts de finale grâce à ce joli succès.

Un succès construit dans le dernier quart-temps

Le destin de la rencontre s'est dessiné dans le dernier quart-temps, à l'issue d'une rencontre incertaine de bout en bout. Mais dans les dix dernières minutes, les Metropolitans ont imposé leur rythme lent, avec de longues possessions s'étirant à plusieurs reprises au-delà des 24 secondes. C'est même à cinq minutes du terme, seulement, que les Français ont repris le leadership du match (63-64, 35') grâce à un shoot longue distance de David Michineau, battant son record de points en Eurocup (19 points, 6 rebonds et 6 passes). Les Mets n'avaient plus mené depuis le deuxième acte (31-33, 17') et l'occasion était trop belle pour laisser les Russes reprendre les devants. L'adresse parfaite des Franciliens aux lancers-francs en fin de rencontre faisait le reste, par l'intermédiaire d'Anthony Brown (17 points à 7/7 aux lancers).

La victoire de Boulogne est d'autant plus remarquable que Kuban, par deux fois, pensait avoir creusé un écart rédhibitoire. Dans le deuxième quart-temps, démarré tambour battant, les coéquipiers de Mindaugas Kuzminskas (21 points et 6 rebonds) profitaient des rebonds offensifs laissés en route par les Mets (8 à la mi-temps, 16 au total) pour s'éloigner, de 19-20 à 27-20 (13'). Mais David Michineau, seul vrai meneur en attendant l'arrivée de Paul Stoll, et Archie Goodwin (10 points à la pause, 15 au final) remettaient leur équipe en ordre de marche sur du jeu rapide et de percussion.

Boulogne a muselé la meilleure attaque de l'Eurocup

En début de deuxième période, rebelote avec le réveil de Jordan Crawford, pourtant bien calme jusqu'ici. Avec ses quatre premiers points inscrits dans le troisième quart-temps, l'Américain (13 points et 5 passes) pensait bien que son équipe prenait la bonne voie (53-46, 26'). Encore une fois, les hommes de Jure Zdovc ne se sont pas laissés abattre, revenant progressivement dans la partie avant de repasser devant puis de conclure. Le retour de blessure de Vitalis Chikoko aidant bien (10 points, 5 rebonds et 3 passes).

Cette première victoire lance parfaitement le Top 16 des Metropolitans, à la fois au niveau comptable mais aussi sur le plan du jeu puisqu'ils ont réussi à maintenir la meilleure attaque de la compétition (91 points de moyenne) à seulement 79 unités. Il faudra rééditer telle performance dans une semaine, à domicile, contre le Partizan Belgrade.

