Levallois tombe sous les tirs extérieurs de Lietkabelis

EUROCUP

Crédit photo : Karolio Kavolelio Lietkabelis

Face aux pays de l'Est, les clubs français ont souvent droit à des oppositions de styles. Ce mercredi 12 janvier 2022, l'affrontement entre Boulogne-Levallois et Lietkabelis Panevezys n'a pas fait exception à la règle : 53 tirs à 2 points tentés pour les Metropolitans contre 36 tentatives à 3pts pour le club lituanien.

Les locaux prennent d'emblée l'avantage mais Levallois effectue une série de 9-0 avec pour principal artisan Will Cummings, certainement désireux de se rattraper de sa mauvaise fin de match face à Roanne le week-end dernier. Chacune avec ses forces, les deux équipes prennent tour à tour l'avantage. Si l'apport offensif de Will Cummings (16 points et 5 passes) et la rigueur défensive de Tomer Ginat permettent à Levallois d'espérer rentre à la mi-temps sur un score de parité, un tir assez improbable du milieu de terrain de Lipkevicius (9 points) donne trois longueurs d'avance à Lietkabelis (47-44).

Comme face à Andorre lors de la précédente journée, Boulogne-Levallois revient avec de meilleures intentions des vestiaires. De quoi passer un 11-0 (47-53) et rendre complètement muets des Lituaniens qui n'inscrivent leur premier panier qu'après 5 minutes de jeu dans le troisième quart-temps. Par la suite, ces derniers ne vont plus rien louper ou presque. L'état d'euphorie à venir des hommes de Nenad Canak se prévisualise avec un nouveau tir au buzzer de la troisième période, encore une fois l'oeuvre de Lipkevicius.

Sur ses huit tentatives à 3pts dans l'ultime période, Lietkabelis ne va en manquer qu'une seule. Face à cette tempête initiée notamment par Berzins (19 points dont 5/9 à 3pts) et Giedraitis (meilleur marqueur avec 25 unités), Levallois n'abdique pas. Mais les tirs dans la peinture notamment avec Halilovic (28 d'évaluation) valent moins que des tentatives converties derrière l'arc et c'est ce qui fera la différence dans cette fin de match. Bandja Sy (5 points) entretient bien l'espoir à une minute de la fin avec l'un des rares tirs extérieurs inscrits par les Mets (3/14 à 3pts au total). Cependant, les Lituaniens ne craquent pas et font tellement peur derrière l'arc que Radicevic en profite pour mettre fin aux espoirs des Français en se faufilant sous l'arceau.

Cette défaite ne fait pas les affaires des Franciliens, désormais situé à la 8e et dernière place qualificative du groupe A, à égalité de bilan avec Lietkabelis (5e).