Limoges : Les jeunes Badr Moujib et Melvin Beaubois complètent le groupe à Belgrade

Privé de Semaj Christon, Vee Sanford, Hugo Invernizzi et Brian Conklin, le Limoges CSP joue chez le Partizan Belgrade son dernier match d'EuroCup ce mercredi soir. En place depuis moins d'une semaine, l'entraîneur Mehdy Mary va profiter de cette rencontre pour continuer à travailler. Mais il devrait répartir les temps de jeu avant plusieurs échéances importantes en Jeep ELITE. Afin de compléter le groupe touché par les blessures, les Espoirs Badr Moujib (ailier-fort) et Melvin Beaubois (arrière) sont du déplacement en Serbie. Ils "pourraient faire leurs grands débuts sur la scène européenne", annonce le club. Mehdy Mary prévient néanmoins que son équipe veut jouer le coup à fond.

"En aucun cas on ne lâchera ce match. Nous voulons bien préparer la suite. On devra être dans la continuité de ce que nous avons pu faire à Dijon et même améliorer la qualité dans le basket que nous voulons proposer."