Malgré Lessort (30 d'éval'), le Partizan Belgrade s'incline dans le choc à Badalone

EUROCUP

Le pivot Mathias Lessort (2,06 m, 26 ans) était partout sur le terrain de Badalone, ce mercredi en EuroCup. L'ancien joueur de Monaco a compilé 20 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres pour finir à 30 d'évaluation face au cinquième de Liga Endesa. Meilleur marqueur et rebondeur du match, le medaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019 a apporte toute son énergie à son club serbe, mais cela n'a pas permis aux hommes de Zeljko Obradovic de l'emporter en Catalogne.

Contre Badalone, le Partizan jouait la première place du groupe : avec une victoire, les Serbes seraient revenus à la hauteur des Espagnols au classement, qu'ils avaient battu d'un point à l'aller. Mais grâce à une marque répartie (5 joueurs au dessus de 12 points) et une adresse à 3-points (16/35, 46 %), Badalone est venu à bout du Partizan Belgrade, qui s'incline pour la deuxième fois de suite en EuroCup, après son revers de la semaine dernière à Ankara. Au classement, les vaincus du soir tombent au même bilan que le Lokomotiv Kazan, 8 victoires et 4 défaites, avec une victoire d'avance sur Boulogne-Levallois, quatrièmes de la poule et vainqueurs ce mercredi des Russes.

Mathias Lessort enchaîne cependant les performances en EuroCup : auteur de 22 points et 6 rebonds en 21 minutes contre Hambourg le 18 janvier, 14 points et 8 rebonds contre Ankara lors de ses deux dernières sorties, l'international français monte en puissance. En Turquie, le Martiniquais avait cependant battu un triste record en Eurocup, celui du plus grand nombre de lancers-francs ratés sur un match : 4 sur 16, soit 12 tirs manqués.

Pour rester en haut du classement en Eurocup, le Partizan devra se défaire du club d'Andorre mercredi prochain, dans le cadre de la treizième journée.