Malgré Tornike Shengeila et Daniel Hackett, la Virtus Bologne perd en EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Tornike Shengelia et Daniel Hackett n'ont rien pu faire pour éviter la défaite face au Cedevita Olimpija Ljubljana ce mercredi en EuroCup. La Virtus Bologne s'est logiquement inclinée 86-74 à domicile dans ce match de la 15e journée de la phase de poule.

Recruté par la Virtus Bologne il y a deux semaines, Daniel Hackett a été étouffé par la défense slovène pendant 28 minutes. Il n'a inscrit aucun point en huit tentatives et le reste de sa production n'a pas pu faire la différence (1 rebond, 2 passes décisives). Tornike Shengelia, le deuxième joueur du CSKA Moscou acquis par la Virtus Bologne, s'est montré plus impactant que son coéquiper avec 14 points à 6/12 de réussite aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 22 minutes de jeu.

Les Français de la Virtus Bologne ont oscillé entre le bon et le moins bon. Mouhammadou Jaiteh a posé un double-double avec 11 points à 5/8, 14 rebonds en 24 minutes tandis que Isaia Cordinier a été en difficulté avec 5 points à 1/8, dont 0/5 de réussite à 2-points, et 6 rebonds en 20 minutes.

Le Cedevita Olimpija Ljubljana a maîtrisé le match en faisant la course en tête après un très bon départ (24-31). La Virtus Bologne se retrouve cinquième du groupe B de l'EuroCup avec le même bilan que que la formation croato-slovène (8 victoires et 7 défaites). Les deux équipes sont talonnées par Venise (6e avec 7 victoires et 7 défaites). Elles s'affrontent justement ce dimanche, mais dans le championnant transalpin.