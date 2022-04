Mam' Jaiteh (20 points) et la Virtus Bologne évitent le piège du KK Lietkabelis

Grand favori de la saison d'EuroCup avec le Partizan Belgrade, la Virtus Bologne a réussi à passer le cap des huitièmes de finale au contraire de la formation serbe.

Ce mercredi soir, l'équipe de Sergio Scariolo a battu le KK Lietkabelis 75 à 67. Pour y parvenir, les Italiens se sont appuyés sur leur pivot français Mouhammadou Jaiteh. Face à Panevėžys, il a terminé meilleur marqueur de son équipe en faisant preuve d'une efficacité redoutable (20 points à 9/10 aux tirs en 22 minutes) même s'il a lâché quelques ballons en route (6 balles perdue).

"Ces matches sont très spéciaux, ce sont des ''do or die'', a-t-il commenté après la rencontre. Je pense que nous avons fait de notre mieux, on a été dur et très sérieux. Ce n'était pas facile et je suis très fier de mon équipe. C'est une étape, il en reste encore beaucoup à passer et j'espère que nous pourrons atteindre notre objectif."