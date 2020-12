Mathias Lessort (Monaco) : "On a subi l'inverse de ce que l'on a réussi à Pau dimanche"

Dimanche, l'AS Monaco avait compté jusqu'à 19 points de retard (54-35) avant de s'imposer 90-86 chez l'Elan Béarnais. Ce mercredi, l'AS Monaco a eu jusqu'à 19 points d'avance (40-21) avant de s'incliner 74-68 contre la Virtus Bologne. De quoi laisser de gros regrets à Mathias Lessort et sa bande.

« C’est une défaite qui laisse de la déception. On tient bien ce match, on défend dur, on fait ce qu'il faut pendant longtemps et puis on commet des erreurs, on laisse des rebonds offensifs, on perd des ballons. On a subi l'inverse de ce que l'on a réussi à Pau dimanche. C'est le basket. Maintenant il faudra réagir, nous sommes ambitieux, nous avons les moyens de remporter ce genre de match face aux grosses équipes ».