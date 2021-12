Mathias Lessort attendu au Partizan Belgrade

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Libre depuis la fin novembre et la fin de son contrat au Maccabi Tel-Aviv, Mathias Lessort (2,06 m, 26 ans) devrait rejoindre le Partizan Belgrade annonce Mozzartsport. Déjà au cours de l'intersaison 2021 l'international français avait failli rejoindre le club de la capitale serbe. Mais cela ne s'était pas fait. A la fin de l'année civile, le club leader du groupe A de l'EuroCup (6 victoires, 1 défaite) et deuxième de la Ligue adriatique devrait ajouter un pivot dominant à son effectif déjà très riche. Le pivot formerait ainsi un duo des plus intéressant avec l'ailier-fort Zach LeDay.

Par le passé, Mathias Lessort a déjà joué à Belgrade, mais chez le club rival de l'Etoile Rouge. Sur de ce début de saison, le Martiniquais a joué à cinq matches d'EuroLeague avec le Maccabi Tel-Aviv, pour 7,4 points à 73,7% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds en moins de 12 minutes. Depuis, il s'entraînait avec Nanterre.

