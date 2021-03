Mathias Lessort avant Monaco - Nanterre : "C’est clairement le match le plus important de la saison"

Ce mardi soir à 19h, l'AS Monaco reçoit Nanterre 92 pour la cinquième journée de l'EuroCup. En cas de victoire, la Roca Team sera qualifiée pour les quarts de finale. Un bel accomplissement pour la formation de la principauté qui ne veut pas passer à côté de cette occasion.

"C’est clairement le match le plus important de la saison, annonce le pivot de l'équipe, Mathias Lessort. Il peut confirmer tous les bons matches accomplis et les espoirs placés en nous en EuroCup. On a envie de se qualifier dès mardi pour être sereins pour la suite."