Mathias Lessort devrait compléter l'effectif de Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Suite au départ de Vladimir Stimac en Chine, l'AS Monaco avait surpris tout le monde en signant pour son sixième poste de joueur étranger un meneur, l'Américano-Trinadéen Khadeen Carrington. Mais celle-ci annonçait la probable arrivée d'un pivot français, qui ne pouvait être que Mathias Lessort (2,06 m, 24 ans).

Deux jours plus tard, c'est chose faite, ou presque. Selon nos informations, le pivot international va rejoindre le club de la Principauté. Après trois saisons à l'étranger (à l'Etoile Rouge de Belgrade, Malaga et au Bayern Munich), le Guadeloupéen passé par l'Elan Chalon et Nanterre retrouve le championnat de France.