Mathias Lessort élu MVP de la semaine en EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il y avait deux belles lors des quarts de l'EuroCup. Celle opposant l'UNICS Kazan au Lokomotiv Kuban Krasnodar et celle entre l'AS Monaco et le Buducnost Podgorica. Lors de cette dernière rencontre, remportée par la Roca Team 90 à 87, le pivot international français Mathias Lessort a cumulé 24 points à 7/10 aux tirs et 10/12 aux lancers, 7 rebonds, 3 interceptions, 5 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 28 minutes. Dominant et décisif, le Martiniquais a logiquement été élu MVP de la semaine en EuroCup.

Retour sur sa rencontre en vidéo :