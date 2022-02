Mathias Lessort MVP de la 13e journée d'EuroCup, le public du Partizan Belgrade séduit

EUROCUP

Parmi les grands favoris à la victoire finale en EuroCup, le Partizan Belgrade continue d'assumer son rang avec une large victoire à domicile contre Andorre (95-70). Une rencontre à sens unique marquée par la patte de Mathias Lessort (2,06 m, 26 ans), tout simplement élu MVP de la 13e journée de la compétition.

Brillant, l'intérieur martiniquais s'est distingué en cumulant un joli 32 d'évaluation en seulement 25 minutes de jeu, grâce à ses 18 points à 7/10, 12 rebonds et 3 passes décisives. Preuve que l'international français est bien intégré dans la rotation offensive du Partizan et a d'ores et déjà été accepté par le bouillant public serbe, malgré son passif de joueur de l'Étoile Rouge (en 2016/17).

Interrogé à l'issue de la rencontre, l'ancien Monégasque a logiquement exprimé toute sa satisfaction au micro d'EuroLeague TV.

« On joue pour ce type de match ! Ce genre d'ambiance, ce genre de victoires. Toute l'équipe a contribué, on rentre à la maison avec une victoire et tout le monde est content. C'est vraiment la meilleure chose que l'on pouvait espérer. Nous avons connu un petit passage à vide dans le troisième quart-temps mais nous nous sommes bien repris, l'intensité a réaugmenté. Les fans nous ont poussé et on a fait le boulot. »

Arrivé en décembre au Partizan, Mathias Lessort enchaîne les bonnes prestations en EuroCup (16,2 points à 66%, 7,4 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,2 interception pour 25 d'évaluation) mais cela n'a pas suffi récemment pour que l'équipe serbe fasse tomber Ankara ou le leader Badalone. Mais au moins, les Crno-Beli devraient s'offrir un huitième de finale très abordable grâce à leur deuxième place actuelle de la poule. Et avec un Lessort à ce niveau, tout sera ensuite permis...

