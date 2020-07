Mitrovic officiellement de retour à Monaco : "Je retrouve des amis"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AS Monaco a officialisé l'annonce du retour de Zvezdan Mitrovic comme coach de l'AS Monaco, "pour la saison à venir". Le technicien monténégrin de 50 ans n'a pas caché sa joie de revenir coacher la Roca Team, qu'il avait mené à la Pro A (devenue Jeep ELITE) en 2015, trois titres en Leaders Cup (2016, 2017 et 2018), deux Final Four de BCL (en 2017 et 2018) et une finale de playoffs (en 2018) avant de rejoindre l'ASVEL.

"Comme vous vous en doutez, ce retour me réjouit particulièrement. Je retrouve des amis. Je me sens à Monaco comme chez moi, ce club est comme ma deuxième maison. Auprès des dirigeants, des gens qui travaillent au club comme auprès des fans, nous avons pu tisser lors de mes 3 premières années et demie passées à Monaco des relations exceptionnelles. Je connais à quel point l’ASM est un club aussi bien chaleureux que très professionnel, solide et ambitieux. Travailler dans de telles conditions est un privilège pour un entraîneur. Nous allons nous attacher à construire une équipe compétitive. Nous connaissons le contexte, avec la baisse de budget liée à la crise qui touche pratiquement tous les clubs. Nous mettrons tout en œuvre pour réussir à porter haut les couleurs de l’AS Monaco. J’ai hâte de fêter mes retrouvailles avec les fans. Tous ensemble, en travaillant étape par étape, je sais que nous serons encore en mesure de vivre de grandes émotions. Daghe !"

Au-delà de la réaction officielle, Zvezdan Mitrovic s'est défendu dans Nice-Matin de réaliser "un pas en arrière" en revenant à Monaco, alors qu'il a goûté à l'EuroLeague avec l'ASVEL.

"Je l’ai déjà entendu, mais je ne le vois pas comme ça. L’EuroCup est une très belle compétition. Monaco veut continuer a s’y faire un nom. Le championnat promet encore de très beaux affrontements. Comme pratiquement tous les clubs, Monaco est touché économiquement par la crise. On aura un budget en baisse de 30%. Mais la grande majorité des clubs sont dans ce cas. On va tout faire pour que la Roca Team soit compétitive. Il faut être réaliste et se dire que de nombreuses questions demeurent liées à l’épidémie. Qui peut dire avec certitude que le championnat débutera comme prévu fin septembre ? Tout est assez compliqué actuellement. Pour Monaco comme pour tout le monde. Or, Monaco est une très bonne organisation, solide, fiable. Dans ces moments-là, cela compte doublement."

Concernant les duels à venir face à l'ASVEL, le champion de France 2019 se garde de tout commentaire négatif à propos du club avec lequel il livre une bataille judiciaire.