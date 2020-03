Monaco - Kazan se jouera à huis clos mercredi

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mercredi, l'AS Monaco affronte l'UNICs Kazan pour la 6e et dernière journée du Top 16 de l'EuroCup. Une rencontre qui se jouera à huis clot rapporte Nice-Matin. En effet, le gouvernement de la Principauté a décidé d'appliquer ce principe de précaution pour faire face à l'épidémie de coronarivus (covid-19), "en raison de conditions sanitaires non remplies avec un public important et actif en milieu clos et chauffé, ayant une forte proximité durant un laps de temps important".

L'AS Monaco, qui compte 3 victoires en 5 matchs au Top 16, compte l'emporter afin d'assurer sa qualification mais aussi terminer première de son groupe et ainsi avoir l'avantage du terrain en quart de finale.