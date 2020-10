Monaco déroule face à Anvers

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Diminué par l’absence de Damien Inglis, la Roca Team s’est imposée largement face aux Belges d’Anvers. En difficulté pour gérer le duo Ibrahima Faye - Kenneth Smith qui ont marqué à eux deux 36 des 64 points de leur équipe, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont resserré leur défense en seconde période en perdant beaucoup moins de un contre un. Avec un axe Dee Bost - Mathias Lessort intéressant lors de la première période, l’ASM rentre aux vestiaires avec une avance de 10 points.

La seconde période fut à sens unique (121 d’évaluation collective pour l’AS Monaco contre 46 pour les Giants d'Anvers). Avec un Marcos Knight dans un grand soir (20 points et 5 rebonds pour 22 d’évaluation) et un J.J. O’Brien (13 points et 2 rebonds pour 10 d’évaluation) omniprésent dans le dernier quart-temps, c’est devant un peu moins de 780 personnes à Gaston-Médecin que les coéquipiers de Mathias Lessort (11 points et 8 rebonds pour 21 d’évaluation) ont déroulé face aux hommes de Christophe Beghin, sans leurs laisser la moindre opportunité de recoller au score. Jamais deux sans trois, la Roca Team est bel et bien lancée cette saison en EuroCup.