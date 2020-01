Monaco écrase Vilnius

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Carton plein pour l'AS Monaco. L'équipe de Sasa Obradovic s'est imposé contre Vilnius et a repris le point-average (-5 en Lituanie) en s'imposant largement (86-51). De quoi équilibrer le bilan (2 victoires et 2 défaites) et rester maître de son destin pour la qualification en quart de finale de l'EuroCup.

38 points d'avance à la pause

L’appel du président monégasque à l’adresse du public fut entendu et la salle Gaston Médecin était plutôt bien garnie au coup d’envoi.

L’ASM prend le meilleur départ face à une équipe de Vilnius étonnamment très « soft ». Contrairement au match aller, les Monégasques combinent présence dans la peinture avec une très grosse adresse à 3-points (70% de réussite à 6,75 m sur les 15 premières minutes !).

Eric Buckner règne dans la peinture et sur un nouveau panier avec la faute de l’intérieur l’écart grimpe à quasiment 30 points d’écart (43-14) à 5 minutes de la mi-temps.

Les Lituaniens au passing game d’habitude si léché proposent offensivement une bouillie de basket. Défensivement, ils continuent de prendre la foudre à 3-points en passant sous les écrans... incompréhensible ! Seulement 3 points marqués deuxième quart temps !!! On frôle les 40 points d’écart à la pause (53-15) avec un joli 11/14 à 3-points pour la "Roca Team".

Wilfried Yeguete fait le show

Alors qu’on pouvait s’attendre à minima à une réaction d’orgueil des Lituaniens au moins en terme d’agressivité, celle-ci ne viendra pas. A l’inverse certains comme Wiflried Yeguete s’offrent quelques petites gourmandises à l’image de ce coast-to-coast avec un dribble dans le dos !

Les Monégasques n’arrêtent pas de défendre à l’image de cette interception suite à une trappe sur le meneur ponctuée par un 3 points de Dee Boost pour ramener l’écart à +40. Vilnius grignote un peu l’écart dans le garbage time. Score final 86-61.

Contrat rempli donc pour la Roca Team qui reste en course pour une qualification en quart. Ils sont même leaders du groupe G grâce au point-average car les quatre équipes comptent 2 victoires et 2 défaites. Sasa Obradovic aura également pu reposer ses joueurs cadres en prévision de la réception de Boulazac dimanche.