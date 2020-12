Monaco en piste ce mardi contre Andorre : "L'occasion de donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs"

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Andorre accueille Andorre ce mardi pour un match en retard d'EuroCup. Un match sans enjeu puisque Monaco est assuré de terminer 3e du groupe C et Andorre (où joue Bandja Sy) 4e. Cela n'empêche pas l'entraîneur Zvezdan Mitrovic de vouloir "aborder ce match avec sérieux. Cela peut être l'occasion de donner plus de temps de jeu à nos jeunes joueurs. Nous aborderons ensuite le Top 16 dans une poule relevée, nous ferons notre maximum pour bien figurer."

Le jeune meneur Rudy Demahis-Ballou ou encore l'arrière shooteur Yohan Choupas doivent s'attendre à être responsabilisés, sous la tutelle des anciens comme Wilfried Yeguete. Entre-deux à 19h, rencontre à suivre sur RMC Sport 4.