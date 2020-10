Monaco fait exploser le Lietkabelis après la pause

La mi-temps venait de s'achever, le jeu reprenait tout juste. Abdoulaye N'doye, l'arrière monégasque, s'est envolé pour contrer Marin Maric, le pivot adverse à qui il rend 20 centimètres, et un vent violent s'est mis à souffler sur le parquet. La bourrasque s'est transformée en tornade et, en 10 minutes, a violemment éparpillé le Lietkabelis. Durant le 3e quart-temps, la Roca Team a ainsi infligé un terrible 35-8 à son visiteur. Alors qu'elle ne menait que d'un point à la pause, elle se retrouvait avec un matelas triple épaisseur à l'entame de la dernière période, 70-42. De quoi gérer tranquillement la fin de rencontre pour empocher, 82-57, une deuxième victoire en Eurocup ce mardi, après le succès en Andorre la semaine passée.

