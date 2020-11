Monaco l'emporte à Anvers

EUROCUP

Crédit photo : Giants Goyvaerts GMax Agency

Après deux défaites de suite dans la compétition, l'AS Monaco a retrouvé la victoire en EuroCup. L'équipe de la Principauté s'est imposée 75 à 67 à Anvers, après avoir fait la course en tête. Si les locaux ont été distancés à plusieurs reprises, ils sont toujours revenus mais ont tout de même échoué à -8.

Marcos Knight a encore réalisé un match complet (20 points à 8/16 aux tirs, 10 rebonds et 6 passes décisives pour 27 d'évaluation en 33 minutes) alors que Mathias Lessort et Abdoulaye Ndoye ont ajouté 16 et 10 points. La Roca Team a encore été présente au rebond (44 prises contre 37, dont 14 offensives), malgré l'apport de l'ancien Chalonnais et Poitevin Ibrahima Fall Faye en face (14 points et 3 rebonds pour 16 d'évaluation en 32 minutes).

Avec cette 4e victoire en 6 matchs, l'ASM s'approche de son troisième Top 16 consécutif.