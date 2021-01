Monaco lance son Top 16 en corrigeant Nanterre

EUROCUP

L'espoir - bien maigre - n'aura duré que quelques minutes. Un 8-0 au retour des vestiaires, un tir de loin puis un dunk tonitruant de Cordinier (qui a mis à l'épreuve la solidité des cercles à trois reprises), et Nanterre semblait revenu dans le match, naviguant à dix longueurs de Monaco. Mais aux highlights ont succédé les air ball. L'énergie dépensée en sur-agressivité générait de la fatigue, exploitée à merveille par Marcos Knight et Rob Gray... et la Roca Team reprenait tout de suite le large, +20 après trois quart temps (69-49), et même +28 à la fin d'un match virant à la correction, 93-65. Drôle d'entrée en matière dans ce Top 16 de l'EuroCup.

Hormis cette parenthèse après la mi-temps donc, Nanterre n'a pas existé. Dès l'entame, Monaco a défendu fort, exploitant sa supériorité athlétique, fermé la peinture et archi dominé le rebond (37 à 21). Comme Nanterre n'a pas su régler la mire à 3 points (6/20), laissant aussi beaucoup de lancers francs en route (9/19), l'écart s'est vite creusé.

Marcos Knight, quel guerrier

Au milieu du jeu et de l'état d'esprit remarquables de la Roca Team, un leader a émergé : Knight (en photo, 20 points, 7 rebonds et 4 passes décisives), qui confirme soir après soir que son énergie et son talents sont inversement proportionnels à la longueur de son cou. Ajoutez quelques banderilles de Gray (19 points dont 4/7 longue distance) et la sobriété de Wilfried Yeguete (10 points 10 rebonds) et c'était bien trop pour les Franciliens, même si Brian Conklin a surnagé (14 points).

