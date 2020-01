Monaco perd gros à Vilnius

EUROCUP

Crédit photo : Rytas EuroCup

Mercredi soir, l'AS Monaco s'est incliné 80-75 à Vilnius pour la 3e journée du Top 16 de l'EuroCup. Les joueurs de Sasa Obradovic comptent ainsi deux défaites après trois matchs (sur six) au deuxième tour de la compétition.

Dans une salle très chaude, la Roca Team a fait jeu égal tout le match avec l'équipe locale, parvenant même à recoller avec un 12-0 à cheval sur le troisième et quatrième quart-temps après avoir compté 9 points de retard (58-49). Mais l'adresse à 3-points de Vilnius (14/31) a fini par faire la différence avec notamment un tir primé décisif d'Arnas Butkevecius en toute fin de possession pour donner 7 points d'avance (80-73) à 35 secondes de la fin.

"Félicitations à Rytas. Ils méritent cette victoire à la fin avec le jeu qu'ils ont livré, a commenté l'entraîneur monégasque Sasa Obradovic. Nous avons également sorti un match solide. Mais quand une équipe tire avec ce genre de pourcentages en seconde mi-temps, ok, certains tirs vous pouvez les accepter, d'autres non. Mais ce genre de pourcentage montre avec quelle genre de confiance en ce moment Rytas joue, ce fut le cas à Galatasaray d'abord et ce (mercredi) soir contre nous. Nous avons perdu un match aujourd'hui contre un meilleur adversaire mais nous aurons une autre chance de gagner dans une semaine."

Monaco, pour se qualifier, devra s'imposer au match retour. Et si possible de plus de 5 points afin de reprendre le point-average.