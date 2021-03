Monaco prend sa revanche sur Podgorica ; rendez-vous mercredi pour la belle

EUROCUP

Crédit photo : Buducnost Ales Fevzer

Après sa défaite à la maison mardi contre le Buducnost Podgorica (76-77), l'AS Monaco a imposé sa défense de fer ce vendredi pour remporter le match retour 74 à 64 et ainsi égaliser dans ce quart de finale de l'EuroCup.

En dents de scie pendant trois quart-temps, la Roca Team a totalement pris le contrôle lors de la dernière période, avec un Rob Gray inspiré (20 points, 4 rebonds et 5 fautes provoquées) - sauf à 3-points (0/8) - et un Mathias Lessort dominant des deux côtés du parquet (19 points à 8/13, 9 rebonds et 5 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 23 minutes). En délicatesse au rebond mardi, l'équipe de Zvezdan Mitrovic a cette fois-ci pris le dessus dans ce secteur (44 prises à 34). Plus globalement, les joueurs de la Principauté ont laissé leurs adversaires à 34% de réussite aux tirs et 11 passes décisives pour 15 balles perdues.

Ils devront remettre ces ingrédients mercredi prochain à domicile pour l'emporter lors de la belle et ainsi atteindre les demi-finales de l'EuroCup pour la première fois de leur histoire.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre