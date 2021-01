Monaco renverse malaga en deuxième mi-temps

EUROCUP

Crédit photo : Sebastien Grasset

Lors de la première journée, Monaco avait étrillé Nanterre grâce à une grosse défense et une super attaque. Ce mardi soir, ils auront souffert une mi-temps car l’adresse n’était pas au rendez-vous. Mais dès qu’ils ont pu passer la vitesse supérieure en deuxième période, Malaga n’a rien pu faire.

Le début de rencontre a été compliqué pour les Monégasques. Passifs en défense, ils ont laissé Malaga mettre leur jeu en place beaucoup top facilement. Agacé sur son banc, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic a tenté pendant les 20 premières minutes de trouver des solutions. Mais rien n'a changé. Deon Thompson et Axel Bouteille se sont baladés et Malaga a compté jusqu'à 17 points d’avance (35-19, 16e). Amorphes, les coéquipiers de Dee Bost (15 points et 8 rebonds) ont été proches de la rupture et ils ont semblé manquer de rythme.

Mathias Lessort en mode patron

Mais rendre les armes n’est pas dans les habitudes de Mathias Lessort. Motivé par le fait de jouer contre son ancienne équipe, l'international français était partout... mais longtemps trop seul. Présent aux rebonds, l’ancien joueur de Nanterre a tenu son équipe sur ses larges épaules. Ses rebonds, contres et paniers ont motivé son équipe. Petit à petit, il a ramené son équipe dans le match, avec l'attitude du leader qu'il devient.

Dans la foulée, les Monégasques ont haussé le ton défensivement. Sur les lignes de passes, ils n'ont plus laissé leurs adversaires mettre leur jeu en place. C’est ce Monaco là qui est capable d’aller loin en Eurocup. Toujours aussi fort, Lessort a aussi pu compter sur l’aide de Bost et de Rob Gray (24 points). Les deux arrières ont dynamité la défense de Malaga qui n'a rien pu faire face aux jambes de feu de l’Américano-Bulgare et au poignet du shooteur américain. Monaco a infligé un 27-11 à son adversaire, revenant ainsi à égalité (46-46, 25e). A partir de là, Malaga a vu son adversaire lui rouler dessus jusqu’à la dernière seconde. Une belle victoire pour les hommes de la Principauté et surtout avec un goal average important (90-71).

De quoi prendre une bonne option sur la suite du Top 16 avec ce deuxième large succès de suite.