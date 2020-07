Monaco s'intéresse à Marcos Knight, MVP du tournoi final de la BBL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Selon le média allemand "BIG - Basketball in Deutschland", l'AS Monaco s'intéresse au meneur Marcos Knight (1,88 m, 30 ans), récent MVP du tournoi final de la BBL. L'Américain jouait pour Ludwigsbourg depuis 2018.



C'est d'ailleurs en Allemagne qu'il a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle, démarrée en 2013 à sa sortie de Middle Tennessee. Après trois saisons en deuxième division, il a cartonné en BBL à Jena (18,2 points de moyenne) ce qui lui a ouvert les portes de la Liga Endesa via Saragosse pour la toute fin de saison 2016/17. Il a ensuite confirmé en Turquie à l'Afyonkarahisar Belediye (13,9 points, 5,7 rebonds et 3,1 passes décisives) avant donc de signer à Ludwigsbourg en cours de saison 2018/19. Il reste sur une très belle campagne (16,5 points à 45,6% de réussite aux tirs, 5,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 30 minutes) avec donc une finale du tournoi final de la BBL et un titre de MVP. Il avait notamment cumulé 26 points et 13 rebonds (!) lors de la demi-finale contre Ulm.



Un impact physique parfaitement adapté à l'AS Monaco

Vraie boule de muscle, très vif et puissant, il est doté d'un profil qui est parfaitement adapté à l'AS Monaco et au jeu physique proposé par Zvezdan Mitrovic. Très présent au rebond, capable de poster, il pourrait jouer avec ou à la place de l'autre meneur de l'effectif Dee Bost.

Reste à savoir si le club va parvenir à le faire venir en principauté.